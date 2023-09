Serie D, il Monte Prodeco prende Edoardo Tassi

Il Monte Prodeco in attacco potrà contare anche su Edoardo Tassi, giocatore classe '98 che è ufficialmente biancoceleste.

Punta centrale di 185 centimetri, ha giocato con le formazioni Primavera di Virtus Lanciano, Ascoli e Torino. In seguito ha militato in Serie C con Viterbese, Fermana e Reggina. L'ultima esperienza l'anno scorso all'RG Ticino in Eccellenza (1 gol in 5 presenze).