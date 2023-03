Serie D, la Prodeco Montebelluna perde ancora e rischia sempre di più

L'incubo retrocessione si avvicina sempre di più per la Prodeco Montebelluna che perde 2-0 lo scontro salvezza con il Villafranca Veronese. Per i biancocelesti è la quinta sconfitta di fila e l'Eccellenza, a sei giornate dal termine, è dietro l'angolo.

Ieri a Villafranca la squadra di mister Bordin paga oltre i propri demeriti ma in ogni caso ritorna a casa con zero punti. Nella prima frazione di gioco non succede moltissimo per tanti minuti, con in mezzo un'occasione clamorosa per i padroni di casa: al 18' tiro di Fornari, deviazione di un difensore biancoceleste e sfera che sbatte sul palo. Al 10' del secondo tempo il Vilafranca va in vantaggio con una girata di Marchetti. La Prodeco, anche grazie ai cambi, si sveglia finalmente dal letargo: tiro di Zago dal limite, Spezia respinge con i piedi. Ci prova anche Fasan ma senza troppa fortuna. I biancocelesti si lanciano in avanti e restano di conseguenza sbilanciati dietro: al 32' ripartenza del Villafranca e Xeka grazie la Prodeco tirando fuori da due passi. Al 40' Fasan si conferma giocatore di altra categoria e prova una meravigliosa rovesciata, il portiere gli strozza l'urlo in gola e dice di no. Al 47' Martone fa scendere i titoli di coda sul match siglando la rete del 2-0 per il Villafranca.