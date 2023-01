Serie D, la Prodeco Montebelluna strappa un punto a Caldiero

Un punto che fa morale per la Prodeco Montebelluna che in extremis pareggia per 1-1 sul campo del Caldiero Terme. I biancocelesti muovono così la classifica anche se restano ultimi nel girone C.

Sul campo veronesi al 30' la Prodeco rischia grosso: traversone di Zanazzi, incornata di Zerbato, superbo riflesso di Rigon che dice di no. Sul finire di primo tempo i trevigiani vanno ancora vicini a prendere gol con una deviazione di Boldini di poco alta e con Rigon che para un tocco di Manarin sugli sviluppi di un corner. La rete del Caldiero arriva al 12' della ripresa con capitan Zerbato che trasforma in gol un cross di Braga. La Prodeco rischia di capitolare quando Battistini ha la palla del 2-0 ma tira alto. Con la forza della disperazione i biancocelesti si gettano in avanti: al 34' Carlevaris può pareggiare ma spreca tutto da ottima posizione. In zona Cesarini arriva l'1-1: tira Fasan, respinge corto Kuqi, il giovanissimi Kociu in tap-in insacca l'ormai insperato pareggio.