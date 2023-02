Serie D, Prodeco Montebelluna battuta dall'Adriese

Brutto stop per la Prodeco Montebelluna che al San Vigilio viene battuto 2-0 dall'Adriese. Secondo stop di fila per i biancocelesti che ora sono penultimi dopo le vittorie ieri di Portogruaro e Torviscosa.

La partita di ieri si è messa immediatamente in difficoltà per la squadra di Bordin che prende gol dopo 30 secondi: palla in profondità, malinteso tra difensori e Rigon, si inserisce Farinazzo che con l'aiuto del palo insacca lo 0-1. Il Montebelluna si riorganizza, inizia a giocare ma senza mai rendersi veramente pericoloso. Lo fa invece l'Adriese che al 29' costringe Rigon a un difficile intervento su un tiro di Gioè. La scena si ripete cinque minuti dopo e di nuovo il portiere della Prodeco salva il risultato. Al 30' ecco però il raddoppio con la doppietta di Farinazzo che troppo solo in area prende la mira e incrocia in rete. Nella ripresa i biancocelesti attaccano a spron battuto ma senza riuscire a riaprire la contesa: all'11' ci prova il neo entrato Salvador, Bonucci respinge. Al 35' ci prova Fasan dai 15 metri, di nuovo il portiere dell'Adriese è attento e blinda il risultato.