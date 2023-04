Serie D, Prodeco Montebelluna in campo a Cartigliano

Impegno in trasferta per la Prodeco Montebelluna che oggi pomeriggio sarà di scena a Cartigliano nella 30^ giornata di campionato, interamente in turno infrasettimanale.

I biancocelesti arrivano alla partita da sei sconfitte di fila, l'ultima per 4-0 con la Virtus Bolzano, e non segnano da tre punti. Numeri impietosi per la squadra di mister Bordin che occupa desolatamente l'ultimo posto della classifica. Una situazione quasi compromessa per la Prodeco che oggi a Cartigliano avrà i consueti problemi di formazione, scecialmente in difesa dove oltre a Nava e Fabbian mancherà anche lo squalificato Tonizzo. L'unica nota lieta è il recupero dell'attaccante Akammadue: basterà per invertire la rotta?