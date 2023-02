Serie D, tre punti d'oro per la Prodeco Montebelluna

La Prodeco Montebelluna torna al successo conquistando tre punti fondamentali nello scontro diretto con il Levico Terme. Una vittoria di misura ma sicuramente meritata per la squadra di Bordin che ha creato tanto ma ha faticato a concretizzato.

L'inizio di partita fa subito capire che la Prodeco vuole fare bottino pieno. Al 18' cross di Carlevaris per Fasan, Amoroso para e si salva con l'aiuto del palo. Al 31' De Paoli arriva a tu per tu con il portiere, salva Amoroso, riprende De Paoli e sulla linea respinge Dalla Bernardina. Sul corner seguente il colpo di testa di Akammadu esce di un nulla. Nel secondo tempo il Levico prova timidamente a uscire dal guscio ma è sempre la Prodeco a fare la partita. Al 20' Akammadu va via, salta Amoroso ma poi viene chiuso da Dalla Bernardina. Il gol sembra non arrivare più ma ci pensa il baby Kociu a risolvere tutto: al 27' il classe 2005 riceve un suggerimento di Carlevaris e insacca di prima. I biancocelesti insistono e sfiorano il raddoppio con Fasan, la cui conclusione danza sulla linea ma per l'arbitro non la supera completamente. Finisce con la vittoria della Prodeco Montebelluna che con i tre punti saluta l'ultimo posto, superando anche il Villafranca e agganciando il Torviscosa in terzultima piazza.