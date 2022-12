Serie D, un acquisto e una cessione per la Prodeco Montebelluna

Un acquisto e una cessione per la Prodeco Montebelluna. Arriva in biancoceleste Filippo De Paoli dalle Dolomiti Bellunesi, attaccante esterna classe 2002 che in questa stagione ha giocato 10 partite e segnato una rete. In carriera ha militato anche con Union Feltre e Monza Primavera.

Di seguito il comunicato del club bellunese: "La SSD Dolomiti Bellunesi comunica di aver ceduto in prestito Filippo De Paoli fino al termine della stagione 2022-2023: l'attaccante giocherà la seconda metà di campionato nella Prodeco Calcio Montebelluna 1919. Al termine di questa esperienza, finalizzata alla crescita di un giocatore su cui la società ripone grande fiducia, “Depa” rientrerà alla base per scrivere nuove pagine calcistiche, all'ombra delle Dolomiti. Filippo ha qualità di rilievo e le potrà dimostrare in un contesto in cui avrà maggior spazio".

Lascia invece dopo tanti anni il centrocampista classe 2000 Luca Spagnol che si è accasato al Liapiave in Eccellenza.