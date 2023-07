Serie D, un giovane rinforzo sulle fasce per il Treviso

Edoardo Mambelli è ufficialmente un calciatore del Treviso. Terzino destro, nato il 22 febbraio 2004, è cresciuto nel vivaio del Sassuolo per poi approdare in Serie D con la maglia della Corticella con cui ha disputato la stagione 22/23 (24 presenze e un gol).

Queste le sue prime dichiarazioni: “Ringrazio il Presidente, la dirigenza e il mister per avermi trasmesso fin dai primi contatti la voglia di venire a giocare per questa città. Sono arrivato in una piazza come Treviso che ha fame di calcio e questo per me fa una gran differenza”.