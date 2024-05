Si ritira Leonardo Bonucci: dal 2007 al 2009 ha giocato nel Treviso

Uno dei grandi campioni italiani degli ultimi anni, Leonardo Bonucci, ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato a 37 anni. Ieri sera ha disputato infatti l'ultima partita della sua carriera a Istanbul, un tennistico 6-0 con cui il suo Fenerbahce ha battuto l'Istanbulsport nell'ultima giornata del campionato turco. Classe 1987, storico pilastro della Juventus con cui ha vinto 8 scudetti e della nazionale italiana (campione d'Europa 2021 con gol decisivo nella finale di Wembley), Bonucci però ha mosso i primi passi nel mondo dei professionisti con la maglia del Treviso.

Nel 2007 infatti, quello che all'epoca era un giovane talento della Primavera dell'Inter, passa in comproprietà ai biancocelesti in Serie B. In quella stagione Bonucci, dopo un normale periodo di adattamento, diventa titolare nella squadra allenata da Giuseppe Pillon. E' il Treviso che nonostante elementi di valore come Beghetto, Barreto, Scurto, Guigou e e Calderoni, conclude la stagione con un deludente 17esimo posto. A fine anno saranno 27 le presenze di Bonucci, più due reti segnate a Mantova e Spezia. Nella stagione successiva, segnata dai problemi societari che porteranno il Treviso alla sparizione l'estate successiva, trova meno spazio nell'undici di partenza e a gennaio viene ceduto al Pisa. L'anno dopo giocherà nel Bari e il resto, come si suo dire, è storia: 500 presenze con la Juventus, 8 scudetti, 4 coppe Italia, 5 supercoppe, campione d'Europa nel 2021, 121 presenze in nazionale e giocatore dell'anno nel 2016. Il suo bilancio finale a Treviso recita 40 presenze e 4 reti in un anno e mezzo.