Simone Salviato saluta ufficialmente il Treviso dopo tre stagioni

Simone Salviato saluta il Treviso: il difensore centrale, da tre capitano dei biancocelesti, ha annunciato ufficialmente il proprio addio con il termine di questa stagione. Lo ha fatto con una lunga lettera affidata ai suoi social e che qui riportiamo integralmente:

«Ed eccoci ai titoli di coda. Dico sempre che quando ci si appresta a vedere un film le aspettative sono molto alte, non sai che scene potrai trovarti davanti,ma sai che devi rimanere concentrato o perderai il filo del film. La mia avventura è stata proprio un film. Un film candidato all’oscar, partendo da una piazza molto importante come Treviso, ma affranta dal punto di vista emotivo per via degli insuccessi e per le categorie a cui Treviso non può starci neanche minimamente vicino. Ho trovato fin da subito una città carica e una proprietà determinata con a capo il presidente Sandri ma con accanto un consorzio e un cda fatto da gente di calcio. Sono felice di aver portato Treviso e i suoi splendidi tifosi a conquistare una serie D lontana 10 anni, la passione e l’amore che ho sentito quel giorno saranno indimenticabili. Quest’anno è stato un anno particolare, ma un’anno da incorniciare visto che da neopromossi abbiamo chiuso al terzo posto. Beh che dire, mi sono dilungato anche troppo e ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, ma chi mi conosce le sa già. Voglio ringraziare la società, il consorzio Treviso siamo noi e tutto il Cda. Ringrazio la tifoseria che nel bene e nel male mi è sempre stata vicina, ringrazio i miei compagni che in questi 3 anni ho avuto la fortuna di conoscere uomini veri prima che compagni. Ringrazio i mister che hanno avuto la fortuna di allenarmi, il dott.Munarolo con il suo meraviglioso staff medico composto da Gigi e Roby, la segretaria che mi ha sopportato 3 anni così come i magazzinieri, il nostro super team manager e una particolare menzione per i nostri super fotografi sempre pronti a “beccarci” in tutte le salse. Ok basta, non mi dilungo perché poi divento “pesante” e poi devo dar ragione ai miei compagni. Mi auguro che questo non sia un addio ma un arrivederci a presto. Vi voglio bene!! Il vostro Capitano».