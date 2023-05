Terza Categoria, il Silea inizia a programmare la prossima stagione

Chiusa la stagione al terzo posto nel girone sandonatese di Terza Categoria, il Silea Impresa Calcio, squadra nata un anno fa dalle ceneri del Silea, inizia a programmare il prossimo campionato.

L'allenatore Simone Lazzarato è stato ufficialmente confermato dal direttore sportivo Filippo Tripi, il quale fa capire che sicuramente la società chiederà domanda di ripescaggio in Seconda Categoria in virtù di: terzo posto in classifica (primo turno playoff), semifinale di coppa, miglior difesa del campionato e squadra vincitrice coppa disciplina.

Lo stesso Tripi fa sapere di essere adesso caccia di due attaccanti e due centrocampisti per fare una buona Seconda Categoria o mal che vada una super Terza.