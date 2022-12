Eccellenza, il Treviso batte 2-0 la Liventina e rafforza il primo posto

TREVISO - LIVENTINA 2-0

Reti: Posocco pt 43′, Sottovia st 20′.

Treviso: Lombardi, Shukulli, Salviato, Malagò, Severgnini, Marinello (Stefani st 22′), Boron (Simeoni st 27′), Soncin (Boscolo Berto st 27′), Sottovia (Guccione st 39′), De Poli, Posocco (Marcolin st 19′). All. Cunico.

Liventina: Noè, Pasian, Barro, Fuxa (Dreon st 31′), Arcaba, Bressan (Dordit st 22′), Bergamo (Damo st 31′), Serafin, Crivaro, Gulotta (Akowuah st 45′),Sartori, All. Feltrin.

Arbitro: Bragagnolo di Castelfranco Veneto, assistenti Squarcina di Venezia e Simeoni di Conegliano.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Malagò e Simeoni. Recuperi: pt 2', st 5′.

Seconda vittoria di fila per il Treviso che nel match di ieri sera ha regolato per 2 a 0 la Liventina dell'ex Francesco Feltrin. Al Tenni i biancocelesti risolvono la pratica mottense con i gol per tempo di Posocco e Sottovia. Il Treviso dopo i risultati di oggi rafforza il primato: il Portomansuè dista 3 punti ma ha una partita in più mentre la Calvi perde a Caorle e scivola a -5. Domenica prossima i biancocelesti saranno ancora di scesa al Tenni, avversario il Liapiave dell'ex bomber Cattelan.