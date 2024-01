Il Treviso torna a vincere, battuto 2-1 il Breno

Il Treviso conquista il Tassara sconfiggendo il Breno per 2-1. Il secondo calcio d’angolo battuto da Meola è deviato verso il primo palo da De Respinis, Recaldini respinge, ma il numero 18 cerca di recuperare e viene abbattuto da Kasa: l’arbitro assegna il calcio di rigore. Al 16′, Gnago si incarica della battuta dagli 11 metri, il tiro a destro è centrale, ma il portiere si è già tuffato, e la palla si insacca sotto la traversa. Passata la mezz’ora, Nunes, con un braccio un po’ largo, sfiora il pallone, e l’arbitro assegna il secondo rigore della giornata. Dal dischetto si presenta Vita, il tiro potente, anch’esso a destro, mira all’incrocio dei pali con un Sperandio spiazzato: dopo un minuto di recupero, si va all’intervallo sull’1-1. All’inizio della ripresa, De Respinis scheggia la palla da rimessa laterale, dando solo l’illusione del gol. I biancocelesti si compattano in difesa, il Breno fatica a trovare spazio e solo Verzeni prova da lontano, ma manca la precisione. All’65’, gli ospiti sfoggiano un’azione corale con Nunes che allarga per Mariutto, l’entrante Arcopinto serve Gnago vicino alla bandierina, in area si inserisce Meola che supera un avversario, evita che il pallone esca in fondo e serve un assist perfetto per il gol di Arcopinto. Perticone, di testa, colpisce la traversa al 76′ su calcio d’angolo battuto da Meola. Un minuto dopo, sempre da corner, Gnago manda la palla in rete, ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco. Sperandio salva il risultato all’82’: il Breno si fa pericoloso, cross dalla sinistra di Truosolo, sponda di testa di Vita, conclusione ravvicinatissima di Bassini, il portiere biancoceleste respinge il pallone dalla linea di porta.

IBRENO-TREVISO 1-2

BRENO (4-3-3): Recaldini; Arpini (28’ st Cristini), Kasa, Tagliani, Verzeni (20’ st Truosolo); Scanzi (28’ st Bassini), Sampietro, Burato (36’ st Pelamani); Kasa (20’ st Maritato), Vita, Melchiori. A disp.: Bonetti, Arcidiacono, Berna, Meni. All.: Bersi.

TREVISO (3-5-2): Sperandio; Perticone, Farabegoli, Salviato (44’ st Raggio); Mambelli (12’ st Borsato), Meola (40’ st Beccaro), Nunes, Simonetta (12’ st Arcopinto), Mariutto; De Respinis (28’ st Posocco), Gnago. A disp.: Mulattieri, Lattuchella, Miccoli, Leite. All.: Florindo.

Arbitro: Panici di Aprilia.

Reti: 16’ pt Gnago (rig.), 33’ pt Vita (rig.), 20’ st Arcopinto.

Note: spett.: 300 circa. Ammonito Mambelli. Corner 3-11. Recupero pt 1’, st 6’.