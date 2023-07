Treviso, c'è la conferma ufficiale di capitan Salviato

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Simone Salviato vestirà la maglia biancoceleste anche per la stagione 2023/24. Il difensore, arrivato alla sua terza stagione nel capoluogo della Marca, ha totalizzato nei suoi primi due anni ha totalizzato oltre 50 presenze in maglia biancoceleste che vanno a sommarsi alle oltre 400 fra Serie A,B,C e D.

“Simone è un giocatore importante per noi e non a caso negli ultimi due anni ha quasi sempre indossato anche la fascia di capitano – sostiene il Vice Presidente Enrico De Bernard – la sua esperienza è stata determinante per arrivare in Serie D e perciò non abbiamo voluto privarci di una persona così importante anche per lo spogliatoio oltre che per le sue qualità in campo. Quest’anno visto il numero elevato di Under che saranno impegnati, Simone sarà sicuramente utile per la loro crescita personale dentro e fuori dal campo”.

“Sono super felice di rimanere a Treviso. Finito il campionato scorso la mia volontà era di rimanere qui. Il Consorzio, la società e il nuovo DG hanno fatto si che questo mio sogno si avverasse e quindi sono contento. – esordisce Salviato aggiungendo – Ci aspetta un anno duro e difficile , ma son sicuro che con il lavoro e l’Unità di intenti che abbiamo fra società , squadra e tifosi non mancheranno impegno e dedizione”.