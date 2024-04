Il Treviso continua a vincere, battuto 3-1 il Chions

TREVISO - CHIONS 3-1

TREVISO: Sperandio, Salviato (86′ Beccaro), Lattuchella, Farabegoli, Mariutto, Meola (73′ Miccoli), Nunes, Arcopinto, Leite (64′ Borsato), Posocco (51′ Gnago), Sottovia (54′ De Respinis). All. Perticone.

CHIONS: Tosoni, Severgnini, Moratti (56′ Canaku), Borgobello (78′ Casonato), Bolgan, Valenta (45′ De Anna), Tomasi (62′ Ba), Ferchichi, Cucchisi (78′ Zgrablic), Papa, Tarko. All. Stocco.

MARCATORI: 35′ Posocco (T), 40′ Leite (T), 70′ Gnago (T), 78′ De Anna (C).

AMMONITI: Mariutto (T), Leite (T), Tarko (C), Tomasi (T), Sperandio (T).

TERNA ARBITRALE: Arbitro Guitaldi di Rimini, Assistenti Lombardi e Cocomero.

TEMPO GIOCATO: PT 46′, ST 51′.

SPETTATORI: 1011

Nella penultima gara di campionato al Tenni, i biancocelesti di mister Perticone ospitano il Chions che è reduce dal pareggio tra le mura amiche contro l’Atletico Castegnato. I padroni di casa arrivano dal successo contro la Luparense e puntano a fare i punti necessari per blindare il posto nei playoff.

La partita comincia con un guizzo dei padroni di casa che al 10′ il primo tempo provano a trovare la via della porta con un’incursione dalla destra di Leite che serve a centro area Sottovia, il numero 9 biancoceleste prova a calciare ma il suo destro viene respinto dalla difesa. Al 18′ gli ospiti si rendono pericolosi con un tiro da fuori are di Bolgan, Sperandio para e mette in angolo. Al 28′ ancora il Chions in avanti con il capitano Valenta che prova il tiro, bloccato da Sperandio. Al 35′ del primo tempo arriva il vantaggio biancoleste: sugli sviluppi di un’azione dalla sinistra Arcopinto lancia Posocco sulla destra che si accentra e di sinistro batte l’incolpevole Tosoni portando così il risultato sull’1-0. Sul finale della prima frazione arriva il raddoppio del Treviso con Leite che da pochi passi dalla linea di porta trova il gol che vale il 2-0 all’intervallo.

Il secondo tempo comincia con una sostituzione tra le fila degli ospiti dove Valenta lascia il posto a De Anna. Al 67′ su un cross dalla sinistra di Lattuchella, Gnago impatta di testa a pochi passi dalla porta, ma la palla si perde sul fondo. Al 70′ il Treviso trova ancora la via del gol con il neo entrato Gnago, dalla sinistra De Respinis serve il numero 29 biancoceleste mettendo fuori causa Tosoni, all’ivoriano non resta che appoggiare in rete la palla del 3-0. Al 78′ gli ospiti accorciano le distanze con un gran gol da fori area di De Anna che batte Sperandio portando il risultato sul 3-1. All’84’ De Respinis va vicino al gol con un tiro da centro area che finisce di poco alto sopra la traversa. Nell’ultima frazione di gara gli ospiti non riescono più a rendersi pericolosi e con 6′ di recupero la partita va in archivio.