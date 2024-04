Il derby di Marca è del Treviso, battuto 2-0 il Monte Prodeco

TREVISO - MONTE PRODECO 2-0

Treviso: Sperandio, Borsato (75′ Mambelli), Lattuchella, Raggio (55′ Simonetta), Farabegoli, Mariutto, Meola, Nunes, Arcopinto, De Respinis (60′ Gnago), Sottovia (88′ Miccoli). All. Perticone.

Monte Prodeco: Fontana, Curumi (83′ Spigariol), Abdulai, Zago, Borghesan, Afi, Fornari, Fabbian, Pilotto (55′ Devcic), Guifo, Biral (45′ Crestani). All. Vernucci.

Rete: 27′ Arcopinto (T),

Arbitro: Muccignato di Pordenone, assistenti Riganò di Chiari e Darwish di Milano.

Note: ammoniti Sottovia (T), Farabegoli (T), Fabbian (M), Meola (T). Espulso Chinellato (M). Spettatori 1422.

Nella prima domenica soleggiata di aprile al Tenni va in scena il derby della Marca in occasione della 30ima giornata di campionato di Serie D. Il Treviso arriva da una brutta sconfitta per 3-0 in casa delle Dolomiti Bellunesi e dal cambio in panchina dove Perticone è subentrato all’esonerato Florindo. Monte invece all'apposto con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare.

I primi minuti di gioco sono di studio tra le due squadre che prendono le misure l’una con l’altra. Il primo guizzo arriva dai padroni di casa che trovano il vantaggio con un gran sinistro da centro area di Arcopinto che batte Fontana portando i biancocelesti sull’1-0 al ventisettesimo del primo tempo. Due minuti più tardi sugli sviluppi di un’azione dalla sinistra, il Treviso si rende ancora pericoloso con la coppia Meola-Raggio, il numero 8 serve il compagno che prova il sinistro che finisce però a lato. Al 31′ arriva il raddoppio per il Treviso con una palla che finisce a centro area dopo un rimpallo: Sottovia la colpisce di tacco infilando il pallone in rete e trovando nuovamente il gol dopo alcuni mesi di assenza. Il primo tempo va in archivio senza altre grandi occasioni e vede i padroni di casa in vantaggio per 2-0.

Il secondo tempo comincia con una sostituzione tra le fila degli ospiti dove Crestani subentra a Biral. Il secondo tempo non regala grosse emozioni, gli ospiti provano a farsi vedere dalle parti di Sperandio senza però trovare mail il guizzo per accorciare le distanze. Il derby della Marca va così al Treviso che torna a vincere di fronte al proprio pubblico con una prestazione di sostanza.