Fabrizio Cacciatore è il nuovo allenatore del Treviso

Il Treviso ha annunciato il nuovo allenatore, Fabrizio Cacciatore, durante una conferenza stampa tenutasi oggi allo Stadio Tenni. Cacciatore, nato a Torino nel 1986, ha una carriera da giocatore con oltre 350 presenze nei professionisti, di cui più di 150 in Serie A con le squadre di Sampdoria, Cagliari, Chievo e Verona Da ottobre della scorsa stagione, Cacciatore è stato l’allenatore del Montecchio Maggiore, ottenendo il settimo posto in classifica a fine campionato con 51 punti, 6 dei quali proprio ai danni dei biancocelesti.

“Volevo ringraziare sia il Direttore che la società per questa grande opportunità che mi è stata data – sono le prima parole di Mister Cacciatore in biancoceleste, che aggiunge – E’ una grande occasione per me, è il mio terzo anno da allenatore ed essere qui è motivo di orgoglio per me. Spero di ripagare la fiducia che mi è stata data e cercherò di fare il massimo per questa società e per questa città. Dalla mia squadra voglio il massimo, dobbiamo essere umili e soprattutto non presuntuosi”.

“Innanzitutto voglio ringraziare Romano Perticone per l’operato di questo finale di stagione – commenta il DG Attilio Gementi - do il benvenuto a Mister Cacciatore, una persona che rispecchia i valori di questa società, profilo che ha molto entusiasmo e determinazione nel voler fare qualcosa di importante. La scelta è stata presa collegialmente e siamo certi che possa fare del suo meglio per una piazza come Treviso”.

“Diamo il benvenuto al nostro nuovo Mister, abbiamo un’ambizione importante, a livello societario stiamo lavorando assiduamente per strutturare ancora di più il club con un impegno quotidiano e continuativo. – ha sostenuto il Presidente Francesco Saruggeri aggiungendo – Auguriamo al Mister buon lavoro e un grande in bocca al lupo”.