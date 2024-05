Il Treviso esce subito dai playoff, al Tenni passa il Bassano

TREVISO - BASSANO 1-2

TREVISO Sperandio, Salviato (Mariutto 80′), Lattuchella, Farabegoli, Raggio, Borsato (Miccoli 43′), Nunes, Arcopinto (Simonetta 68′), Meola (Sottovia 80′), De Respinis, Posocco (Gnago 68′). All. Perticone

BASSANO: Costa, Zanata (Chia 83′), Ongaro (Bordignon 62′), Rolim, Marchiori, Seno (Stefanelli 78′), Bordiga, Sagrillo, Fagan (Simeoni 74′), Olonisakin, Forte (Bokoko 83′). All. Pontarollo

MARCATORI: 10′ Posocco (T), 43’Forte (B), 68′ Olonisakin (B)

AMMONITI: Fagan (B), Arcopinto (T)

TERNA ARBITRALE: Arbitro Sig. Gallo di Castellamare di Stabia e assistenti Sig.ri Barbanera e Cracchiolo

TEMPO GIOCATO: 46′ PT, 50′ ST

SPETTATORI: 1267

E’ tempo di play-off in casa biancoceleste dopo una stagione importante che ha visto il Treviso chiudere la stagione al terzo posto alle spalle di Chioggia e Dolomiti Bellunesi. Al Tenni arriva il Bassano quarto in classifica e pronto a giocarsi a viso aperto questa semifinale play-off, avendo dalla sua parte il doppio risultato utile nei due scontri di campionato.

Il Treviso al 10′ passa immediatamente in vantaggio sugli sviluppi di un’azione dalla sinistra dove Lattuchella crossa al centro, De Respinis prolunga sul secondo palo trovando Posocco tutto solo che colpisce in porta il pallone dell’1-0. Pochi minuti dopo viene annullato un gol a De Respinis che si trova in fuorigioco sul cross dalla destra di Arcopinto. Al 43′ gli ospiti trovano il pareggio sugli sviluppi di un corner dalla destra, a centro area il pallone arriva a Forte che stacca di testa e batte Sperandio sul secondo palo. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 1-1. Il primo squillo della ripresa arriva dal Bassano al 21′ che riesce con una spizzata sulla trequarti a servire Olonisakin che si invola verso la porta biancoceleste e con il sinistro incrocia troppo con il pallone che si perde sul fondo. Al 68′ il Bassano trova la rete del vantaggio sugli sviluppi di una punizione calciata da Fagan dal limite dell’area che Sperandio respinge centrale e Olonisakin trova il gol da distanza ravvicinata. La prima vera occasione della ripresa da parte del Treviso arriva al 78′ con Gnago che riceve palla dai 30 metri, si gira punta la porta e serve De Respinis che da pochi passi prova il sinistro respinto in corner dal portiere. All’87’ Simeoni servito dal limite prova il sinistro che si perde di poco a lato. Il Treviso tenta le ultime giocate per agguantare il pareggio ma dopo 5 minuti di recupero la partita termina sul risultato di 1-2.

Così mister Perticone al termine della gara: “A caldo mi sento di dire che abbiamo preso due gol su palla inattiva e questo ci dispiace. Detto questo abbiamo fatto una partita importante, abbiamo difeso bene e siamo andati a prenderli nei tempi giusti mettendoli in difficoltà nell’impostazione di gioco. Abbiamo avuto molte palle gol e se dovessi preparare nuovamente la partita lo farei allo stesso modo. Voglio fare comunque i complimenti ai ragazzi e a questo gruppo per questa stagione“.