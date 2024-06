Ufficiale, Paolo Beltrame è un nuovo giocatore del Treviso

Paolo Beltrame, perfeziona l’accordo con il Treviso e indosserà la maglia bianco celeste: classe 1993, trequartista, l'anno scorso ha vinto da protagonista il campionato con l'Union Clodiense con 6 reti e 8 assist in 27 presenze. Piemontese, ha giocato sempre tra Serie D e C con Cuneo, Adriese, Sondrio, Bra, Arzignano e Carrarese.



Il giocatore saluta la città con delle affermazioni molto incisive: "Sono più che contento, sono orgoglioso di essere arrivato al Treviso; con alcuni ragazzi ho già giocato, altri li conosco e li stimo, con coloro che non ho mai incontrato sono certo di poter avviare rapporti solidi e con quelli più giovani spero di essere un buon esempio; sento una pressione positiva, stimolante, una grande responsabilità non disattendere le mie aspettative e quelle del club che ha riposto questa fiducia in me. Apprezzo molto il lavoro che questa società sta facendo: sta costruendo un squadra dal grande valore umano, indispensabile per far sbocciare le qualità tecniche dei singoli e del gruppo; il giudizio poi spetterà al campo”.