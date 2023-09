Il calendario del Treviso in Serie D: si parte domenica a Chioggia

E' finalmente ufficiale il calendario della Serie D: il Treviso esordirà sul campo dell'Union Clodiense mentre il Monte Prodeco in quel di Mestre. La squadra del capoluogo della Marca inizierà così il campionato in una delle trasferte più difficili, sia per la forza della squadra di Chioggia sia per la storicità di questa partita che non aveva luogo da diversi anni. Nel match successivo debutto davanti al pubblico amico del Tenni contro una delle grandi novità del girone, ovvero i bresciani del Breno. Dopo la trasferta non semplice di Este i biancocelesti torneranno in casa il 1° ottobre per affrontare il Cjarlins Muzane, una delle grandi favorite per la vittoria finale. In seguito trasferta a Portogruaro e poi derby con il Mestre al Tenni il 15 ottobre: l'ultimo match con gli arancioneri risale al 28 ottobre 2018, terminato 2-1 per il Mestre. Al termine di quella stagione, una delle più nere della storia trevigiana, la squadra retrocesse in Promozione dopo aver conquistato appena 12 punti. In seguito com'è noto il calcio a Treviso è rinato grazie al trasferimento della matricola del Nervesa con Luigi Sandri. Tornando ai nostri giorni i biancocelesti dopo il Mestre andranno ad Adria per affrontare un'altra delle big del girone, partita a cui farà seguito il doppio confronto con le due rappresentanti del Trentino-Alto Adige Mori S. Stefano e Virtus Bolzano. Il 5 novembre al Tenni arriverà il Campodarsego, da anni ai vertice del girone, mentre la domenica successiva partita ricca di storia con il Bassano. Il 26 novembre derby con il Monte Prodeco a Treviso, partita che mancava veramente da tantissimi anni. Le partite con Luparense, Chions, Atletico Castagnato e Montecchio Maggiore chiuderanno il girone d'andata il 20 dicembre in infrasettimanale.

Si riparte con il ritorno il 7 gennaio con l'Union Clodiense al Tenni, partita di interesse anche per quanto concerne l'ordine pubblico. Gli altri incontri caldi tra le mura amiche saranno il 18 febbraio con l'Adriese, il 24 marzo con il Bassano, il derby con il Monte Prodeco del 7 aprile e infine l'ultima con il Montecchio Maggiore il 5 maggio.

Saranno infine quattro i turni infrasettimanali: mercoledì 1° novembre Mori Santo Stefano-Treviso, mercoledi 20 dicembre Montecchio Maggiore-Treviso e per ultimo giovedì 28 marzo Dolomiti Bellunesi-Treviso.