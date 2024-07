Treviso, dal Venezia arriva Romeo Rocchetto

Il Treviso si assicura Romeo Rocchetto: classe 2005, terzino destro, arriva dalla Primavera del Venezia con cui l'anno scorso ha giocato 15 partite e segnato reti tra campionato e playoff. Per i biancocelesti è l'ennesimo acquisto di una poderosa campagna acquisti che in precedenza aveva portato all'arrivo del terzino mancino Daniele Grosu dal Padova, nazionale Under 21 della Moldavia.

Di seguito il comunicato della società:

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Romeo Rocchetto, giovane talentuoso proveniente dalla Primavera del Venezia FC. Classe 2005 si è distinto nelle ultime stagioni per le sue prestazioni, dimostrando un grande potenziale e una notevole crescita tecnica così come tattica. Romeo Rocchetta ha espresso la sua gratitudine verso il Venezia FC per il percorso di crescita intrapreso fino ad ora e ha dichiarato di essere entusiasta per questa nuova sfida con il Treviso. Benvenuto Romeo!"