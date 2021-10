Treviso alla seconda consecutiva

L'inizio dei biancocelesti è più che convincente grazie a un'ottima circolazione di palla che schiaccia gli ospiti nella loro metà campo. Il primo tiro del match arriva già al 5' ad opera di Kabine. Ma il gol è nell'aria e arriva proprio 2' dopo, grazie a un bel triangolo tra Granati e Pozzebon con il secondo che libera l'esterno del Treviso che di prima firma l'1-0. Il dominio dei biancocelesti prosegue senza sosta, con De Poli, Kabine e Fabiano che tentano la fortuna, trovando Dalla Colletta sempre attento e reattivo. La partita si spegne e il Careni tenta così di affacciarsi nella metà campo trevigiana, ma Janko temporeggia troppo e perde l'occasione per concludere degnamente verso la porta. La prima conclusione degli ospiti risveglia il Treviso. Kabine prima e Fabiano poi tentano la sorte. Al 37' Granati scende sulla fascia destra servendo Kabine che gira in area per Pozzebon che da posizione ravvicinata non fallisce, siglando il 2-0 per il Treviso.

La ripresa

E' ancora il Treviso ad uscire meglio dagli spogliatoi, con Fabiano ispirato che tira fuori di poco in due occasioni. Il Treviso abbassa gradualmente la guardia ma prova a rispondere in contropiede, soffrendo tuttavia la verve degli ospiti. Casella si erge a protagonista in più occasioni, controllando una conclusione pericolosa ancora di Dalla Vedova prima e di Band poi. Gli uomini di Della Bella stazionano nella metà campo del Treviso dal 30' minuto in poi, con Kabine che tenta di far salire la squadra gestendo palla spalle alla porta con buoni risultati. Il recupero sorride al Careni, che prima colpisce la traversa con Janko, poi trova il gol di De Faveri su mischia.