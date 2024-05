Treviso, doppio rinforzo vicinissimo per l'attacco

E' tutto sottotraccia, senza alcuna officialità finora, ma molto movimentato: questa la situazione al momento del calciomercato in entrata del Treviso.

Detto dell'interesse per il portiere del Bassano Davide Costa, l'edizione odierna de "La Nuova" parla di un accordo ormai definito con il centravanti dell'Union Clodiense Grasjan Aliù. Classe '89, autore di 12 reti in 34 presenze nel campionato vinto con i granata, è uno dei più prolifici attaccanti del panorama nazionale della Serie D. Per l'attacco, dove come detto è prevista un'autentica rivoluzione con le partenze certe di Yves Gnago e Dario Sottovia, potrebbe arrivare anche Bryan Gioè dall'Adriese, altro esperto centravanti (classe 1993) con tanti anni di esperienza alle spalle. A favorire l'accordo, il fatto non secondario che i due sono entrambi assistiti dallo stesso procuratore, ovvero Daniel Piconcelli.