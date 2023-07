Treviso, ecco il botto di mercato: arriva il bomber Gnago

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Yves Gnegnene Gnago è un nuovo giocatore biancoceleste. L’attaccante classe 1992, nato a Abidjan (Costa d’Avorio), ritorna a Treviso dopo l’esperienza nella stagione 2013-14 e una carriera da 171 presenze fra Serie D e Eccellenza, condite da 151 gol.



Dopo aver giocato nel capoluogo della Marca ha militato nella Sacilese, nell’Abano, nel Portomansuè, nella Manzanese, nell’Arzignano Valchiampo e nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Luparense. Da domani sarà a disposizione di Mister Florindo e del suo staff per il primo allenamento della stagione previsto al Tenni.



“Il ragazzo ci ha dimostrato interesse verso il nostro progetto. E’ un giocatore importante per le sue qualità e per la sua esperienza. Conosce perfettamente la categoria e conosce anche la piazza di Treviso avendoci già giocato. – sottolinea il Presidente del Consorzio “Treviso Siamo Noi” Marco Pinzi – Yves è venuto qui a Treviso con la voglia di vincere, per onorare la maglia e per regalare ai nostri tifosi una grande stagione. Auguriamo a lui una stagione ricca di soddisfazioni”.



“Sono tornato perché avevo un debito nei confronti di questa città e tifoseria ringrazio la società di avermi dato questa possibilità e spero di portare il Treviso nei professionisti nel minor tempo possibile. Onorerò sempre questi colori, questa città e questa maglia – esordisce così Gnago che aggiunge – sarà importante già dal ritiro fare gruppo nel minor tempo possibile e trovare il feeling giusto con il mister con cui mi sono già sentito telefonicamente“.