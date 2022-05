Treviso esonera Zanuttig e da il benvenuto a Enrico Cunico

La società Treviso Fbc 1993 ufficializza il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione. La panchina biancoceleste è stata affidata a Enrico Cunico. Per l?allenatore si tratta di un ritorno annunciato in quanto la separazione due anni fa era avvenuta per motivazioni extracalcistiche con la dichiarazione da ambo le parti che sarebbe stato solo un arrivederci. La società Treviso Fbc 1993 non si è fermata solo al primo allenatore, ma ha voluto subito puntellare lo staff tecnico ricomponendo la coppia Cunico-Carnovelli che, nella prima esperienza trevigiana, aveva dato buone garanzie nella gestione del gruppo e nella valorizzazione dei singoli giocatori. Infatti, anche l?allenatore in seconda Flavio Carnovelli farà ritorno in via Foscolo.

La nota della società

?Vogliamo dare il benvenuto ai nuovi allenatori perché crediamo possano essere un acquisto fondamentale per far bene nella prossima stagione e li ringraziamo per aver accettato l?incarico con un rinnovato entusiasmo. L?eliminazione dai playoff scotta ancora molto, ma la nostra società non si è fermata a piangersi addosso. Al contrario ci siamo messi subito al lavoro per non perdere tempo prezioso nell?allestimento dello staff tecnico in vista della prossima stagione che considero fondamentale - spiega il presidente Luigi Sandri - vogliamo anche ringraziare per il lavoro profuso mister Andrea Zanuttig e tutti i suoi componenti dello staff?.