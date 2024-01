Il Treviso torna a vincere in casa, superato 2-1 l'Este

TREVISO - ESTE 2-1

TREVISO: Sperandio, Perticone, Salviato (Raggio 67′), Frabegoli, Borsato, Meola (Beccaro 75′), Nunes, Arcopinto, Lattuchella, De Respinis, Gnago (Posocco 67′) . All. Florindo.

ESTE. Agosti, Zanetti (Cardellino 62′), Maset, Guitto, Calgaro, Giacomazzi, Franzolin (De Palma 62′), Caccin, Moscatelli, De Vido, Badon (Rossi 43′). All. Pagan.

MARCATORI: Borsato 12′, Gnago 13′, Autogol 88′.

TERNA ARBITRALE: Arbitro Sig. Cortese di Bologna, Assistenti Sig.ri Mallimaci e Gigliotti.

AMMONITI: Caccin (E).

SPETTATORI: 893.

Dopo aver ritrovato la vittoria a Breno i biancocelesti di mister Florindo affrontano l’Este allo Stadio Tenni per sfida valida per la terza giornata di ritorno del Girone C di Serie D. Il primo tempo inizia con una fase di studio da parte delle due compagini in campo anche se sono spesso i biancocelesti a mantenere il possesso di palla. Al 7′ la prima palla gol è sui piedi di Meola che riceve palla al limite dell’area, sugli sviluppi di un cross da destra di Nunes, prova il destro a giro che si perde di poco sopra la traversa. Al 12′ i biancocelesti sbloccano la gara: Nunes riceve palla sul cerchio del centrocampo ed imbuca per Borsato che dal limite dell’area infila in rete. Subito dopo, il Treviso sfrutta l’entusiasmo del vantaggio e al 13′ è invece De Respinis ad imbucare dai 25 metri per Gnago che raddoppia infilando nuovamente il portiere Agostini con un destro rasoterra. Al 29′ Gnago serve da destra dentro l’area De Respinis che con il sinistro prova la conclusione che esce di poco sulla sinistra.

Nella ripresa, al 52′ il Treviso trova la prima conclusione con Lattuchella che sugli sviluppi di un contropiede riceve palla al limite dell’area e prova un destro che però si perde sul fondo. Al 56′ Borsato da destra serve Gnago a pochi passi dalla porta ma la retroguardia dell’Este respinge in corner. Al 61′ arriva la prima conclusione in porta dell’Este con Moscatelli che riceve palla all’interno dell’area e con il sinistro trova la porta: il tiro è centrale e non impensierisce Sperandio che blocca la palla. Al 65′ Guitto prova la conclusione dai 25 metri ma il portiere Sperandio blocca la conclusione in modo agevole anche in questo caso. Al 69′ De Vido prova una conclusione al volo dal limite dell’area e Sperandio nuovamente blocca il pallone. Il finale è rocambolesco: l’Este trova il gol del 2-1 che riapre la partita con un cross da metà campo deviato in porta da Raggio che manda fuori tempo il portiere Sperandio. Gli ospiti tentano il tutto per tutto per provare a pareggiarla: al 93′ Okoli dal limite prova il sinistro che si perde sul fondo. La partita si chiude con i risultato di 2-1 per i biancocelesti.