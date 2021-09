Treviso F.b.c. 1993: La prima a Caorle: ecco alcune info per i tifosi biancocelesti

La biglietteria elettronica per le partite interne è già operativa on line

In vista della prima gara di campionato del Treviso Fbc 1993 si comunicano ai tifosi alcune informazioni utili. Caorle La Salute-Treviso Fbc 1993 si disputerà domenica 19 settembre, alle ore 15,30, presso lo stadio di San Giorgio di Livenza, in Strada San Giorgio 10. La società ospitante invita i tifosi che volessero assistere al primo match del campionato di inviare una mail a caorlelasalutecalcio@gmail.com per prenotare un biglietto scrivendo i dati personali e nel caso, per velocizzare l’ingresso allo stadio, basta allegare il Green Pass obbligatorio per l’entrata. Il biglietto costa € 10,00.

La vendita dei biglietti

Per quanto riguarda le gare interne si ricorda che presso il Bar all’Incanto, dietro allo stadio Tenni e di fronte al comando della Polizia Locale di Treviso, i biglietti sono in vendita la domenica dalle ore 13,30 fino alla fine del primo tempo.

Quando andare per la prevendita

La prevendita delle gare interne del Treviso Fbc 1993 presso lo stadio Tenni di via U. Foscolo si svolge:

sabato dalle ore 10 alle ore 12;

domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle 15,00.



Per le gare interne del Treviso Fbc 1993 si potrà comunque accedere al ticketing elettronico del circuito Ciaotickets sull’omonimo sito internet.