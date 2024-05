Treviso, il punto sul mercato: nel mirino il portiere Davide Costa

Il Treviso, ufficializzato l'arrivo di Fabrizio Cacciatore, inizia a costruire la squadra per la stagione 2024-2025: al momento sono ufficiali due rinnovi e una partenza. Vestiranno ancora la maglia biancoceleste il centrocampista brasiliano Gabriel Nunes e l'attaccante Francesco Posocco mentre dopo tre anni è addio con il capitano Simone Salviato.

Detto delle ufficialità, passiamo ai rumors e alla indiscrezioni, un grande classico di questo periodo. Radiomercato dà quasi certe le partenze di Dario Sottovia e Yves Gnago, giocatori cercati rispettivamente da Conegliano e Dolomiti Bellunesi. Sul fronte entrate, oltre al già nominato Cristian Pasquato, piace il portiere Davide Costa: classe '96, ex giovanili Inter, negli ultimi due anni ha difeso i pali del Bassano. In ogni caso, per il club di via Foscolo si preannuncia un calciomercato ricco di movimenti.