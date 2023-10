Treviso-Mestre: biglietti disponibili fino a sabato, domenica botteghino chiuso

Limitazione alla vendita dei biglietti per i trevigiani (con il botteghino che domenica resterà chiuso) e un tetto al numero di tifosi ospiti che non saranno più di 100. Sono alcune delle misure decise dalla Questura di Treviso in vista del big match Treviso-Mestre, gara valida per la sesta giornata del girone C della serie D e che è in programma domenica 15 ottobre (fischio d’inizio ore 15). Si tratta di una partita, quella tra i neopromossi biancocelesti (quinti in classifica e reduci da due vittorie di fila) e la capolista (finora imbattuta) molto sentita anche e soprattutto per l'antica rivalità che accompagna questa sfida. In passato il derby con il Venezia (negli anni della serie B a cavalllo tra anni '90 e 2000) aveva provocato disordini tra opposte tifoserie.

Al Tenni si preannuncia "rovente"

I biglietti per la partita stanno andando a ruba: allo stadio si respirerà per una domenica l'aria delle grandi occasioni. La società biancoceleste, a seguito delle disposizioni ricevute dalla Questura, ha già diramato la modalità della vendita dei biglietti che sarà svolta con queste modalità:

ONLINE: Attraverso la piattaforma ciaotickets.com

SEGRETERIA STADIO TENNI: Da Martedì a Venerdì, dalle 11.00 alle 20.00 e Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

BAR L’INCANTO: Da Martedì a Venerdì, dalle 6:00 alle 21.00 e Sabato dalle 6.00 alle 14.00.

FOTOSTAMPA TREVISO: Da Martedì a Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e anche Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

I biglietti per tutti gli U24 potranno essere acquistati in tutti i canali di vendita, non saranno consentiti accessi gratuiti per gli U12. Per maggiori informazioni invitiamo i tifosi biancocelesti a contattare la segreteria del Club al numero 04221847001. La società precisa che la vendita dei biglietti verrà interrotta Sabato 14 Ottobre alle ore 19.00 e che domenica le casse dello Stadio rimarranno chiuse.

Da Mestre arrriveranno solo 100 tifosi

La Questura di Treviso ha deciso di limitare a 100 il numero di biglietti messi a disposizione del settore ospiti della Curva Nord dello stadio Omobono Tenni. I tagliandi sono a disposizione dei tifosi organizzati del Mestre: solo per questo quantitativo di biglietti, relativo al settore Curva Nord, la vendita è a carico della società. La società di via Baracca ha quindi deciso di procedere alla vendita dei tagliandi (costo 10 euro), in stretta collaborazione con i rappresentanti della stessa curva. Gli ultras nero-arancio dovranno rivolgersi alla segreteria generale o rivolgendosi direttamente ai rappresentanti della curva. Il biglietto del settore ospiti sarà nominativo. Quindi, per procedere all’acquisto si dovranno rilasciare gli estremi del documento di identità. L’acquisto di questa tipologia di biglietti, come per gli altri, dovrà essere effettuato entro le ore 19 di venerdì 13 ottobre, termine oltre il quale non sarà più possibile reperire il tagliando di curva.

"Non ci risultano particolari disposizioni per l’eventuale acquisto dei biglietti riguardanti il settore Tribuna" scrive in una nota la società mestrina "L’acquisto del tagliando per questo settore sarà possibile comunque solamente online, tramite la biglietteria elettronica del Treviso FBC sulla piattaforma Ciaotickets. La vendita dei tagliandi online è già attiva e proseguirà fino alla giornata di sabato 14 ottobre o fino ad eventuale esaurimento dei tagliandi".