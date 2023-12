Il Treviso chiude il 2023 con una sconfitta: il Montecchio Maggiore vince 1-0

MONTECCHIO MAGGIORE TREVISO 1-0

Montecchio Maggiore: Carraro, Crestani, Parise, Visinoni, Bigolin, Bertaso (Rigoni 67′), Garbero (Rigoni 94′) , Medina, Manarin (Zanaella 93′), Pegoraro, Boix Garcia. All. Cacciatore.

Treviso: Sperandio Salviato, Farabegoli, Raggio, Borsato, Simonetta (Mariutto 60′), Nunes, Arcopinto, Lattuchella (Beccaro 60′), Posocco (De Respinis 65′), Gnago. All. Florindo.

Rete: Visinoni 93′

Arbitro: Angelo di Marsala, assistenti Castellari di Bologna e Licari di Marsala.

Note: ammonti Farabegoli (T) e Crestani (M). Spettatori 300 circa

Allo Stadio Cosaro di Alte Ceccato va di scena l’ultimo atto del 2023: i biancocelesti dopo quattro vittorie consecutive e un secondo posto consolidato, affrontano il Montecchio Maggiore nono in classifica reduce da un pareggio per 0-0 sul campo del Breno. Mister Florindo sceglie gli stessi uomini che sabato hanno archiviato nei primi 45′ la pratica Atletico Castegnato per cercare di ottenere i tre punti ad Alte Ceccato. A disposizione rientra Mambelli dopo aver scontato il turno di squalifica sabato al Tenni.

La prima azione del match arriva al 7′ dai piedi di Nunes che tenta la conclusione dal limite dell’area ma il tiro sfiora il palo del portiere Carraro ma non lo impensierisce. Al 12′ su un errore di Raggio il Montecchio si rende pericoloso con Manarin che dalla sinistra serve all’altezza del dischetto Visinoni che prova la conclusione in porta, respinta da Farabegoli. Al 14′ è di nuovo Visinoni a cercare il gol, questa volta con una punizione dai 25 metri che si perde di poco sopra la traversa. Al 28′ è il Treviso che si rende pericoloso con un cross di Lattuchella che finisce fra i piedi di Borsato sul secondo palo; l’esterno destro biancoceleste tenta di servire Gnago al centro con una palombella ma il portiere è bravo a deviare in corner.

Nella ripresa la prima palla gol è del Montecchio che al 11′ trova Garbiero all’interno dell’area che prova una conclusione che viene però deviata in corner da Sperandio. Sugli sviluppi del corner è invece Bigolin che con un colpo di testa colpisce il palo. Al 17′ Visinoni prova una conclusione a colpo sicuro dal limite dell’area ma Sperandio compie una prodezza e devia in angolo. Al 71′ Beccaro serve Gnago al limite dell’area: l’attaccante biancoceleste prova a liberare il sinistro che però si perde alto sopra la porta del portiere Carraro. Al 78′ sugli sviluppi di un azione dalla sinistra riceve palla al limite dell’area e prova la conclusione che viene però parata da Carraro. Al 81′ l’estremo difensore del Montecchio compie una parata su un colpo di testa di Gnago che aveva impattato un cross di Raggio. Al 90′ De Respinis tenta la conclusione che viene deviata da Gnago ma non impensierisce Carraro. Al 93′ un contrasto in area tra Raggio e Manarin dentro l’area induce il direttore di gara a fischiare il calcio di rigore, dal dischetto si presenta Visinoni, Sperandio intuisce ma non basta, il numero 10 segna la rete dell’1-0. Gli ultimi tentativi del Treviso per cercare il pareggio sono invani, i padroni di casa portano a casa i 3 punti e spezzano la serie positiva dei biancocelesti.