Treviso ne fa 5 al Liapiave

La gara parte subito su ritmi piuttosto alti senza alcuna fase di studio. Non scocca nemmeno il 1' che il Treviso va vicino alla marcatura con il sinistro al volo si Soncin, il quale centra la traversa. Mentre al 4' cross dello stesso Soncin per Pozzebon: il dieci di testa non riesce a indirizzare la sfera. Poi il Lia prova ad alzare il baricentro, dopo un'azione insistita per vie centrali di Cattelan, palla a Furlan che ci prova di destro dai 20 metri: il tentativo finisce alto sopra la traversa. Al quarto d'ora, a furia di spingere, passa il Treviso: Pozzebon dalla sinistra, all'altezza del vertice dell'area, disegna col destro una palombella morbida sul secondo palo per Acampora che sbuca da dietro e, libero da marcature, deposita in rete. Passa 1' e in area locale fucilata a colpo sicuro di Pozzebon, con Kocjai che si supera e neutralizza. Trenta secondi classico episodio da var (se ci fosse stato). Palla in area del Lia, confusione davanti alla porta locale, la sfera è sulla linea: forse entra, forse no. Fatto sta che l'arbitro vorrebbe non fischiare. Ma il guardalinee Targa di Padova vede la palla entrare e indica con la bandierina il centrocampo. Il direttore di gara allora concede il raddoppio tra le proteste locali. Passa qualche minuto di concitazione ed ecco il conciliabolo tra arbitro e segnalinee: alla fine il primo fischia fallo in attacco e di fatto annulla il gol biancoceleste. Al 23' ancora Treviso in avanti con Granati che sull'abbrivio si apre lo specchio della porta ma tira troppo debolmente. Al 27' ancora Pozzebon in area prova col destro verso il secondo palo, sfera fuori, ma di poco. Lia in difficoltà, la squadra viene schiacciata dalla pressione degli ospiti che appunto cercano la verticalizzazione ad ogni occasione. Al 34' il raddoppio che da solo vale il prezzo del biglietto: Acampora riceve palla e da 40 metri vede Kocjai leggermente fuori porta, ecco il pallonetto delizioso che bacia la parte bassa della traversa, il portiere ci arriva ma la palla già entra: Pozzebon ribadisce in rete. Non c'è nemmeno il tempo di esultare perché non appena riprende il gioco il Treviso riconquista palla, Masoch riceve in area, stop di petto e fucilata in porta per il 3-0 ospite. Al 44' disimpegno errato di Kostadinovic, palla a Pozzebon che prova il pallonetto, alto sopra la traversa d'un soffio. La prima frazione si chiude così. Ripresa.

Il secondo tempo

Si ricomincia con gli stessi 22, il canovaccio non cambia. All'8' contropiede Treviso 2 contro 1 ma Pozzebon si incarta. Al 12' azione identica ma stavolta è Acampora a essere murato. Al 43' erroraccio in disimpegno della difesa locale, ne approfitta il neo entrato Kabine che firma il poker per i suoi. Poco dopo arriva pure la manita di Granati.