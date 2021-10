Treviso Fbc 1993 vs Eclisse Carenipievigina

Il Treviso Fbc 1993 comunica che i quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti (fase regionale) si disputeranno allo stadio Tenni di Treviso sabato 30 ottobre alle ore 15,30. Biglietti su www.ciaotickets.com o in prevendita presso Fotostampa (strada Feltrina a Treviso) e Bar l’Incanto (via Castello d’amore davanti il comando della Polizia Locale di Treviso).

L’ingresso al Tenni

Intanto, per la partita casalinga di domani i botteghini saranno aperti alle 13,30. Si consiglia di arrivare per tempo per evitare lunghe code anche a causa di concomitanti o precedenti eventi nella città di Treviso. La soluzione consigliata è l’acquisto del biglietto su www.ciaoticketr.com e giungere allo stadio con la stampa in mano dello stesso.

Quarti di finale di Coppa

30 ottobre 2021: Treviso Fbc 1993-Portomansuè, ore 15,30, www.ciaotickets.com