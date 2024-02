Pari beffardo per il Treviso: il Portogruaro rimonta e finisce 2-2 al Tenni

TREVISO - PORTOGRUARO 2-2

Treviso: Sperandio, Perticone, Farabegoli, Raggio, Borsato (68′ Mambelli), Simonetta (64′ Meola), Nunes, Arcopinto (72′ Beccaro), Lattuchella, De Respinis (62′ Posocco), Gnago (85′ Leite). All. Florindo.

Portogruaro: Sfriso, Boccafoglia (83′ Samotti), Peschiutta, Poletto (79′ Rosso), Calcagnotto (89′ Rossi K.), Pettinà, Zupperdoni, Finazzi (69′ Cappellari), Eyesi, Nicoloso, Rossi A. (77′ Zanotel). All. De Mozzi

Reti: 11′ Gnago (T), 40′ Raggio (T), 61′ Peschiutta (P), 94′ Nicoloso (P).

Arbitro: Velocci di Frosinone, assistenti Popovic di Padova e Zanin di Vicenza.

Note: ammoniti Poletto (P), Perticone (T), Peschiutta (P) e Mambelli (T). Recupero pt 0', st 5'. Spettatori 1182.

La 22^ giornata di Serie D del girone C vede sfidarsi al Tenni la compagine biancoceleste guidata da mister Florindo, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Cjarlins Muzane e attualmente salda al secondo posto in classifica ed il Portogruaro, quinto in classifica in zona playoff, che arriva dalla vittoria contro il Monte Prodeco tra le mura amiche. Il Treviso schiera Perticone con la fascia da capitano per un forfait dell’ultimo minuto di Salviato, davanti trovano spazio Gnago e De Respinis. I padroni di casa sbloccano la partita dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. All’11', sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Arcopinto mette il pallone al centro, la risposta di Sfriso è corta e centrale e arriva sui piedi del numero 29 biancoceleste che colpisce a botta sicura trovando il gol che vale l’1-0 per il Treviso. Al 30′ i padroni di casa vanno vicino al raddoppio con due occasioni di De Respinis, sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo, in entrambe le situazioni il portiere Sfriso salva il risultato con due interventi sulla linea. Al 36′ il Portogruaro si fa vedere in avanti con Nicoloso che prova un sinistro da fuori area, il tiro del numero 10 granata finisce a lato alla sinistra di Sperandio. Due minuti dopo un cross di Boccafoglia a centro area trova la testa del solito Nicoloso che però angola troppo il tiro e l’azione finisce con un nulla di fatto. Al 40′ arriva il raddoppio del Treviso sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, il cross di Arcopinto trova Raggio a centro area che colpisce superando Sfriso e portando il risultato sul 2-0. Il primo tempo va in archivio senza altre grosse emozioni e vede i padroni di casa in vantaggio.

Il secondo tempo comincia a bassi ritmi senza grosse occasioni da gol per il primo quarto d’ora, poi è il solito Gnago ad andare vicino al gol, un assist di Arcopinto lancia il giocatore biancoceleste in area dove prova il pallonetto, il suo tiro però finisce a lato. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un corner il Portogruaro accorcia le distanze con Peschiutta che batte Sperandio con un colpo di testa da centro area. Il secondo tempo scorre senza grosse azioni salienti con il Portogruaro che prova a farsi vedere in avanti e il Treviso che si difende con ordine provando a ripartire. All’ultimo respiro il Portogruaro trova il pareggio su una sbavatura difensiva dei padroni di casa, Nicoloso si trova da solo davanti a Sperandio e non sbaglia il tiro che vale il 2-2 al termine della partita. La partita si chiude così con un pareggio che sa di beffa per i padroni di caso dopo un ottimo primo tempo ed una prestazione solida.