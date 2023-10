Il Treviso va a Portogruaro: i convocati di mister Florindo

Si terrà oggi con fischio d’inizio alle ore 15.00 la quinta giornata del Girone C di Serie D. Il Treviso (sesto in classifica con 6 punti) affonterà allo Stadio Mecchia il Portogruaro, nono in classifica con 5 punti. Ad arbitrare l’incontro sarà Gervasi da Cosenza.

LE PAROLE DI MISTER FLORINDO

Il tecnico biancoceleste al termine della rifinitura al Tenni si è soffermato sugli avversari “Il Portogruaro è una squadra di categoria che conosce bene il campionato e che è partita con il piede giusto in questa stagione. E’ una squadra che sa stare bene in campo e che ha valori “. Mister Florindo si sofferma anche sul sottolineare: “Mi aspetto di approcciare e interpretare la partita con il massimo dell’attenzione e della concentrazione su tutti i dettagli. Abbiamo tutte le carte in regola per fare un’ottima prestazione anche perchè in settimana abbiamo lavorato bene“.

I CONVOCATI

Ecco i convocati per Portogruaro-Treviso

PORTIERI: F. Salviato, Sperandio, Mulattieri.

DIFENSORI: Bailo, Borsato, Farabegoli, Mambelli, Mariutto, Raggio, S. Salviato.

CENTROCAMPISTI: Arcopinto, Beccaro, De Poli, Lattuchella, Leite, Meola, Nunes, Simonetta, Sorrentino.

ATTACCANTI: De Respinis, Gnago, Posocco, Sottovia.