Treviso F.b.c: presentate al Tenni le nuove maglie e il neo acquisto

Presentate oggi pomeriggio le tre nuove maglie del Treviso Fbc 1993 su progetto originale dello sponsor tecnico Givova. Al Tenni, nel rettangolo di gioco, sono sfilate le nuove maglie indossate dai giocatori: quella biancoceleste dal neoacquisto Nicolò Pozzebon di fatto presentato oggi; la seconda maglia di colore rosso indossata dal capitano Gianni Fabiano e la terza di colore nero indossata da Tiberio Granati. Presente anche il Sindaco di Treviso, Mario Conte che ha incitato la squadra e la società a proseguire sulla giusta strada e l’AD di Q Bell, Roberto Rindori, main sponsor del Treviso Fbc 1993. Domenica nella prima gara casalinga il Treviso Fbc indosserà la nuova casacca.

Il neo arrivato

Il Treviso Fbc 1993 ha presentato contemporaneamente l’acquisto di Nicolò Pozzebon, classe 1997, attaccante. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili biancocelesti, dopo un anno al Giorgione, è cresciuto in orbita Juventus. Ha giocato anche nella serie A olandese al Groningen.

Al via la campagna abbonamenti

Al via la Campagna Abbonamenti del Treviso Fbc 1993. Sarà possibile abbonarsi nelle seguenti modalità: sulla piattaforma Ciaotickets.com per curva e tribuna laterale; direttamente allo stadio Tenni per curva, tribuna laterale e tribuna centrale nei seguenti orari: da martedì fino a venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00. I biglietti sono in vendita nella piattaforma ciaotickhets.com. I tre punti di prevendita sono al bar l’Incanto di via Castello d’amore (davanti Comando Polizia Locale di Treviso), da Foto Stampa in strada Feltrina a Treviso e presso lo stadio Tenni nei seguenti orari: sabato dalle ore 10 alle ore 12; domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle 15,00. Per i tifosi con disabilità rivolgersi alla segreteria: tel. 3207138453.