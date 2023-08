Treviso, presentati gli ultimi arrivati Simonetta e Maurutto

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Diego Simonetta e Pietro Mariutto sono nuovi giocatore biancocelesti.



Simone è un centrocampista classe 2002, arriva a Treviso dopo aver disputato le sue ultime stagioni a Fossano e Casale totalizzando 36 presenze in Serie D.

Cresciuto calcisticamente a Sassuolo vanta anche 26 presenze in Primavera giocate con la maglia neroverde e con quella della SPAL. “Sono molto felice di essere arrivato a Treviso, una società importante con una grande storia e una grande tifoseria che ha voglia di tornare in alto” sono le prime parole di Simonetta da nuovo giocatore del Treviso Calcio.

“Simonetta è un centrocampista di quantità e qualità - spiega Mister Florindo che aggiunge - è un brevilineo che ha anche l’assist fra le sue caratteristiche. E’ un 2002 ma che è dotato di un ottima personalità”.



Mariutto invece è nato il 15 giugno 2004, difensore, è cresciuto nel vivaio dello Spinea per poi passare alla Luparense con cui ha disputato 26 partite nella stagione appena conclusa.

Ecco le prime parole di Mariutto da nuovo giocatore del Treviso Calcio: “Nelle mie esperienze precedenti ho sempre sentito parlare tutti molto bene di questa piazza importante. Sono orgoglioso di essere qui e spero di fare un grande campionato e di imparare dai miei compagni più esperti”

“Mariutto è un terzino sinistro che ha già esperienza con i “grandi” nonostante sia un 2004 - sostiene Mister Florindo che aggiunge - E’ un ragazzo molto solido e molto applicato con caratteristiche ben precise”.