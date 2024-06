Treviso, presentati i due nuovi acquisti Gioè e Aliu

In occasione della conferenza stampa di oggi pomeriggio allo Stadio Tenni sono stati presentati i due nuovi attaccanti Bryan Gioè e Grasjan Aliu, entrambi vestiranno la maglia biancoceleste per la stagione 2024-25. Aliu, attaccante albanese classe ’89 con oltre 300 presenze in Serie D, si è distinto nel corso della scorsa stagione durante la cavalcata dell’Union Clodiense portandola alla promozione in Serie C con 13 gol in 40 presenze; mentre Bryan Gioè, italiano classe ’93, nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell’Adriese con la quale ha totalizzato 77 presenze condite da 39 gol.



“Sia Bryan che Grasjan sono due giocatori importanti nel panorama della Serie D dove negli ultimi anni hanno dimostrato le loro capacità – commenta Alessandro Botter, Vice Presidente del Treviso FBC 1993 -, siamo orgogliosi di presentarli oggi e siamo molto fieri della loro scelta di venire a Treviso. La società è ambiziosa e per essere ambiziosi dovremo dimostrare il nostro valore in campo e fuori”.



“Mi fa piacere che entrambi abbiano scelto una squadra come Treviso – sostiene il Direttore Generale Attilio Gementi -, ciò dimostra interesse nei confronti della società, della città e della piazza. Credo che siano dei ragazzi umili, degli ottimi giocatori e delle ottime persone dal punto di vista umano che sono contento possano entrare a far parte della famiglia biancoceleste”.



“Per me è motivo di grande orgoglio essere qua, non vedo l’ora di iniziare in questa piazza così importante – sono le prime parole di Bryan Gioè, che aggiunge – sono felice di giocare con Grasjan, è da un po’ di tempo che cerchiamo di giocare insieme e finalmente è l’ora, farlo qua a Treviso per me è molto bello. Ringrazio la Società e il Direttore per la scelta“.



“Ringrazio la società per aver pensato a me per un progetto importante come quello di Treviso e sono molto contento di essere qua e di far parte della grande famiglia biancoceleste“. commenta Grasjan Aliu, neo attaccante biancoceleste.