Il Treviso sbanca Caorle

Lo stadio Sangiorgese diventa biancoceleste per una domenica. È buona la prima per il Treviso Fbc 1993 che supera di misura il Caorle La Salute dopo una gara combattuta fino ai tre fischi finali.

Il risultato si sblocca

La squadra di mister Migliorini spacca subito il match. Bastano le prime sortite ed è subito gol. I trevigiani al 3' sono già in vantaggio grazie a Granziera. La reazione del Caorle non manca ma il Treviso conquista subito il centrocampo diventandone padrone per gran parte del primo tempo. Geometrie e incursioni non vengono però coronate dal raddoppio.

La ripresa

Nel secondo i biancocelesti spingono ma non riescono a superare la diga dei ragazzi di Visentin. Alla fine per il Caorle continua la maledizione dell'1 a 0. Per la terza gara di fila è infatti il risultato che li vede sconfitti. Per il Treviso invece arrivano le conferme dopo le buone prestazioni di Coppa.