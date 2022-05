Treviso sfiora l'impresa

I primi 20 minuti sono caratterizzati da continui ribaltamenti di fronte e potenziali occasioni da una parte e dall'altra. Il Borgoricco si affida alla verve del suo esterno sinistro Tescaro che, non appena ne ha l'occasione, punta il suo diretto marcatore e crea più di qualche grattacapo alla retroguardia trevigiana. La prima grande occasione, tuttavia, è per il Treviso, con capitan Salviato che con un lancio dalle retrovie pesca perfettamente Kabine, bravo ad infilarsi alle spalle di Scappin e a portare avanti il pallone col petto, salvo poi sparare il pallone clamorosamente a lato davanti a Favarin. Il Borgoricco, però, è assolutamente in partita: al 20' Cappella viene murato da buonissima posizione, ma al 43' lo stesso Cappella sfrutta un pallone perso a metà campo dal Treviso e mette davanti al portiere Tescaro, bravo a piazzare la palla nell'angolo lontano e portare in vantaggio gli ospiti. La doccia fredda appena prima dell'intervallo, però, si fa ancora più fredda al 45', quando Magli stende Sbrissa sulla trequarti, lanciato verso la porta. L'arbitro Scicolone sembra inizialmente intenzionato ad ammonire il numero 6 trevigiano, ma, dopo un colloquio con l'assistente, decide di espellerlo per fallo da ultimo uomo, scatenando le ire dei tifosi locali.

La ripresa

Nella ripresa il Treviso, in inferiorità numerica, sembra piuttosto sfiduciato e sbanda sulle continue accelerazioni di un imprendibile Tescaro. Le speranze dei padroni si infrangono sulla traversa colpita da Fabiano su punizione al 12' e da quel momento sembrano crollare. Al 14' Vasic spara alto dal dischetto del rigore su invito di Tescaro, mentre al 23' Agostini fa centro con uno splendido sinistro piazzato sul palo lontano, facendo 0-2. Al 36' gli ospiti trovano addirittura il tris, con il solito Tescaro che infila Casella sul primo palo dopo una bella triangolazione in area con un compagno. Ma proprio quando la partita sembra finita e destinata ad un cappotto, il Treviso si risveglia all'improvviso: prima Raccagna si mangia un gol a porta praticamente sguarnita, ma al 43' Porcino accorcia le distanze su bell'invito di Kabine. Aizzati dal pubblico, i trevigiani trovano anche il secondo gol al 45' su perfetto rigore di Salviato, per fallo di Zantomasi su Bragagnolo. L'ultimo assalto, per un 3-3 che avrebbe del clamoroso in un finale tesissimo, con anche mister Zanuttig allontanato, porta Granati ad avere una chance colossale al 49', ma il suo destro al volo a pochi metri dalla porta termina alto di pochissimo. Il playoff dei biancocelesti comincia quindi con una sconfitta, ma ripartendo dagli ultimi 10 minuti di partita l'obiettivo spareggi nazionali è ancora assolutamente raggiungibile.