Treviso si prende la seconda piazza

Treviso in campo con la difesa a tre guidata da capitan Salviato, centrocampo guidato da Tiepolato, coadiuvato dai polmoni di Soncin e tridente d'attacco guidato da Acampora. Mentre i locali, in maglia nera, erano schierati con la difesa a quattro, come il centrocampo organizzato dalle geometrie di Grandin. Coppia d'attacco super esperta con Zanardo e Furlan. Si comincia subito a ritmo alto perchè entrambe le contendenti giocano a viso aperto. Al 5' erroraccio della difesa del Treviso, il primo ad approfittarne è Cardin che con un guizzo batte Ciroi. Al 7' tentativo di cross di Peresin che si traduce solo in un angolo senza frutti. Mentre al 13' da una punizione dalla trequarti sinistra, terzo tempo di Granati che ci prova di testa, ma la difesa locale sbroglia. Si va al 19', la punizione dai 25 metri di Zanardo non è forte ma Ciroi non la blocca e la difesa soffre per liberare. Passano 2' e dagli sviluppi di un corner la palla non viene liberata dalla difesa e il più lesto di tutti è Bragagnolo che pareggia i conti: 1-1. Al 24' De Poli viene atterrato in area e l'arbitro concede il rigore. Dagli undici metri si presenta Salviato che calcia forte alla sinistra di Keber, il quale intuisce ma non ci arriva: Treviso in vantaggio. Al 37' punizione di Porcino angolata e insidiosa, Keber in tuffo plastico ci arriva e mette in angolo. Sono passati solo 6 dal 45' ed era appena stato chiamato il recupero: ecco una punizione dalla trequarti di Portofino, beffardo colpo di testa di Salviato che, in pallonetto, supera per la terza volta Keber e mette in ghiaccio il risultato proprio a pochi secondi dall'ingresso in spogliatoio. Il primo tempo si chiude così.

Ripresa

Marchetti lascia in spogliatoio Zanardo e getta in mischia Filippini. Al 6' dopo un corner palla a Furlan che col sinistro a rientrare impegna Ciroi il quale in tuffo sbroglia la matassa. Mentre al 9' break di Soncin che calcia rasoterra mirando al secondo palo, para a terra Kleber. Al 12' Dassie guadagna il fondo e mette in mezzo un cross interessante, Cardin non ci arriva per un soffio. Al 27' quasi a sorpresa gran conclusione di Filippini, con Ciroi che neutralizza. A 1' dal 90' pezzo di bravura dello stesso Filippini il quale, su punizione diretta al palo più lontano, insacca superando la barriera e lasciando di stucco Ciroi. Ma il risultato non cambierà più.