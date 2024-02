Treviso, fermato per tre turni il centrocampista Gabriel Leite Borges

Oltre al risultato negativo maturato sul campo, la gara di Mestre ha avuto alcuni strascichi a livello di giustizia sportiva per il Treviso che perde due giocatori per squalifica.

Il giudice sportivo ha infatto fermato per tre turni Gabriel Leite Borges, reo di aver colpito al termine della gara «un calciatore avversario facendolo cadere a terra e generando disordine». Vien fermato per un turno Tommaso Farabegoli per recidività in ammonizione (quinto cartellino giallo stagionale) mentre entra in diffida Edoardo Mambelli (nono giallo.