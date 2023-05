Treviso, ufficiale l'addio con mister Enrico Cunico

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Mister Enrico Cunico, non sarà più l’allenatore della prima squadra biancoceleste. La conclusione del rapporto fra il tecnico e società è avvenuta in modo consensuale. Il club ringrazia il Mister per il lavoro straordinario di questa stagione culminato con la storica vittoria del campionato di Eccellenza. A lui auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni sportive e professionali.



Da domani la società sarà al lavoro per individuare un tecnico che intenderà sposare i progetti legati al futuro del Calcio Treviso.