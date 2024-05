Treviso, ufficiale l'addio con Romano Perticone

Il Treviso comunica che Romano Perticone termina la collaborazione come allenatore della Prima Squadra biancoceleste. La società lo ringrazia per la prontezza nel rispondere positivamente e in maniera eccellente alle esigenze della società, per il suo impegno e la sua dedizione sia come giocatore così come allenatore.



Il Treviso augura a Mister Perticone, uomo e professionista, il meglio per il suo futuro, certo che il livello di competenza e la profonda etica che quotidianamente rispetta, lo accompagneranno verso traguardi di alto profilo.