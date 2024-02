Trofei regionali, stabilite le semifinali dalla Prima alla Terza Categoria Treviso

Si sono giocati ieri sera i quarti di finale dei trofei regionali di Prima e Seconda Categoria e della Coppa Provincia di Treviso. Per le prime due servirà il sorteggio per stabilire l'accoppiamento delle semifinali. Detto approfonditamente del Cappella Maggiore, non ce l'ha fatta invece il San Gaetano, sconfitto di misura dai padovani dello Sport Project. Out in Seconda il Madonna della Salute, l'ultima trevigiana rimasta in gara. Infine entra nella fase finale anche la coppa provinciale di Terza Categoria.



TRV PRIMA CATEGORIA

Pozzo - Valpolicella 1-4: Testini (P), Rossi X2, Esposito, Bonato.

Union Vis - Maddalene Thi Vi 3-1: Mantovani X2, Migliorini, Rigoni (r).

Sport Project - San Gaetano 1-0: Bonavina.

San Stino - Cappella Maggiore Fregona 0-3: Mbaye, Greco, Uliana.



TRV SECONDA CATEGORIA

Arbizzano - Aurora Marchesino 4-3 dcr (1-1): Adade (AR), Avesani.

Colli Euganei - Grego Padova 3-1: Carani X3.

Isola Castelnuovo - Madonna della Salute 2-1: Pinton X3, Bordin (M).

Annonese - Altobello Aleardi Barche 2-3: Vettori, Bara, Casarotto X3.



COPPA PROVINCIA DI TREVISO

Padernello - Refrontolo 1-3: Michielin (P), Lovatello, Fedato, Sesini.

Resana - Dinamis 0-1: Drame.

Godega - Arcade 3-0: De Zotti, Herri, Arnosti.

Contea - Fossalunga B 3-1: Bianco, Dal Bello, Thiam, Durigon (F).



Semifinali con andata e ritorno Refrontolo-Dinamis e Godega-Contea il 21 febbraio e il 6 marzo.