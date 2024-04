Tutto pronto per il Trofeo Loris 2024: domani il fischio d’inizio per la fase a gironi

Manca pochissimo al fischio d’inizio del 1° Torneo Nazionale Asd Vittorio Falmec San Martino Colle - 20° Trofeo Ristorante Loris, la manifestazione sportiva a carattere nazionale riservata ai piccoli calciatori appartenenti alla categoria Esordienti primo anno, organizzata dall’Asd Vittorio Falmec S.M. Colle in collaborazione con la società Liventina Opitergina in campo da giovedì 25 a sabato 27 aprile 2024 tra gli stadi “Opitegium” di Oderzo e “Paolo Barison” di Vittorio Veneto. Un appuntamento che da vent’anni fa guardare al futuro con speranza a moltissimi piccoli talenti del calcio nazionale, che con un pallone tra i piedi, per tre giornate, vivranno un sogno ad occhi aperti. Senza dimenticare il forte volano turistico e ricettivo che la manifestazione da sempre porta sul territorio. Dopo il successo del 2023 siglato dal Pordenone Calcio, il Torneo tornerà a coniugare per il ventesimo anno il settore giovanile del territorio trevigiano e veneto con il meglio dei vivai di alcune tra le più importanti scuole calcio nazionali tra cui quest’anno spiccano le squadre di serie A Fiorentina, Inter e Monza. Chi alzerà al cielo il Trofeo 2024? Non resta che godersi il torneo per scoprirlo.

Le squadre

Girone A: Fc Inter, LR Vicenza, Cjarlins Muzane, Liventina Opitergina, Asd Fontanafredda;

Girone B: Ac Monza, Calcio Padova, Vittorio Falmec SM Colle, Treviso Fbc 1993, Asd Portomansuè;

Girone C: Acf Fiorentina, Us Triestina Calcio, Asd Giorgione 1911, Dolomiti Bellunesi, Voluntas Montichiari;

Girone D: Venezia Fc , Fc Südtirol, Fc Bassano, Città di Caorle La Salute, Donatello Calcio.