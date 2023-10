Trofeo regione di Prima e Seconda Categoria, sorteggiati i campi di gioco di sedicesimi e trentaduesimi

Trofeo regione Veneto – 1^ Categoria – Stagione 2023/2024



Qui di seguito si riportano gli abbinamenti con relativo campo di gioco per il turno relativo ai sedicesimi di finale che si giocheranno in data 11 Ottobre - ore 20.30

Malcesine Calcio - Lugagnano Valpolicella Calcio – Alpo Lepanto Pozzo – Nogara Calcio Pro Sambonifacese 1921 - Locara Summania - Monteviale Maddalene THI VI - Grantorto Borgo Veneto – Euganea Rovolon Cervarese La Rocca Monselice – Union Vis Sport Project - Virtus Bagnoli Arre Stra’ Riviera del Brenta - Gelsi San Pietro Rosà – Union Dese San Gaetano Calcio - Vedelago Cappella Maggiore Fregona – Fiori Barp Mas Gorghense – Ponzano Calcio Venezia Nettuno Lido – Galaxy FC San Stino - Jesolo







Trofeo regione Veneto – 2^ Categoria – Stagione 2023/2024



Qui di seguito si riportano gli abbinamenti con relativo campo di gioco per il turno relativo ai trentaduesimi di finale che si giocheranno in data 11 Ottobre - ore 20.30



1. Juventina Valpantena - CisanoJuventinabardolino



2. Caselle - Arbizzano



3. Olimpia VeronaAvesa HSM



4. Rosegaferro - Borgoprimomaggio



5. Aurora Marchesino – Valtramigna Cazzano



6. Colognola ai Colli - Lonigo



7. Pol. Amatori Bonferraro - Altopolesine



8. Villa Bartolomea – Amatori Ponso



9. Porto Tolle 2010 - Turchese



10. Villanovese – Destra Adige 2021



11. Nova Gens - ODM San Pietro



12. Armistizio Esedradonbosco - Colli Euganei



13. Ponte San Nicolò FC – San Fidenzio Polverara



14. Arzerello Sport - Zianigo



15. San Marco Calcio – Q4 Padova



16. Grego Padova - Justinense



17. Barbarano Mossano - Ronchi MGA



18. Viatek San Paolo Ariston – Montecchio S. Pietro



19. Giavenale - Isola Castelnovo



20. Orsiana – X (gara Breganze vs Zanè 1931 da recuperare)



21. Montecchio Precalcino – B.P. 93



22. Nove Stefani Consulting – X (gara Union Ezzelina vs Eagles Pedemontana da recuperare)



23. Bessica – Real Stroppari



24. Ramon 1980 – Madonna della Salute



25. Rio - Fulgor Trevignano



26. Altobello Aleardi Barche - Gazzeraolimpia Chirignago



27. Altino - Lovispresiano



28. Zensonese - Calcio Meolo



29. Vigor - Cavallino



30. Annonese – Giavera Calcio



31. Calcio Ponte delle Alpi - Calcio Sarmede



32. Juventina Mugnai - Comelico