Trofeo Regione Veneto di Promozione, sorteggiate le semifinali

Si è svolto ieri mattina a Marghera il sorteggio integrale delle due semifinali del Trofeo Regione Veneto di Promozione che saranno Union Pro 1928 – Belfiorese e Limena – Montebello (andata 6 marzo, ritorno 28).



Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nelle due gare di andata e ritorno; qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine dei due incontri (andata/ritorno), per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Non è prevista la disputa di tempi supplementari. Le reti in trasferta non valgono doppio.