TRV Prima Categoria, il Ponzano vince 3-2 sul campo della Condor Treviso

CONDOR TREVISO - PONZANO 2-3

GOL: pt 16' Polo, 20' Piccirilli, 33' Loshi (rig.), st 22' Manno, 26' Gallina.

CONDOR TREVISO: Agostini, Piovesan, Zanini (st 1' Mbengue), Dotto (st 20' Dal Bo), Benvegnù, Granziol, Citran (st 39' Bonato), Rapizzi (st 43' Silvestri), Piccirilli, Moreira, Polo (st 12' Dal Gesso). All: Secco.

PONZANO: Marcon, Ferro, Agyemang (st 20' Di Cristofano), Loshi (st 46' Perrone), Benedetti, Pompetti, Curumi, Gallina (st 38' Gashi), Brunello, Baseggio (st 1' Zago), Vendrame (pt 34' Manno). All: Cavarzerani.

ARBITRO: Conte di Treviso.

NOTE Espulso Dal Bo al 47' st per interruzione di chiara occasione da rete. Ammoniti: Piovesan, Rapizzi, Polo, Pompetti, Dal Bo. Corner 2 a 2. Recupero: pt 2', st 5'.



TREVISO. La Condor Treviso si fa rimontare due gol dal Ponzano e saluta in anticipo il Trofeo Veneto di Prima categoria. A giocarsi il passaggio del turno saranno infatti Ponzano e Cimapiave nello scontro diretto del 20 settembre con la squadra di Titta Cavarzerani obbligata a vincere. La formazione di mister Secco, dopo un buon primo tempo, si è sciolta nella ripresa subendo la rimonta dei gialloverdi pagando anche l'inesperienza della rosa giovanissima.



LA CRONACA. Parte meglio la Condor che nel primo quarto d'ora crea due occasioni al 7' con Piccirilli e al 14' con Moreira non sfruttare. Al 16' arriva l'1 a 0. Su un lancio di Moreira Marcon rinvia male con i piedi servendo Polo che dalla lunga distanza calcia di prima mettendo la palla sotto la traversa. Al 20' arriva il raddoppio con il comodo tap-in di Piccirilli su respinta difettosa di Marcon. Al 33' il Ponzano riapre la partita: Piovesan va a contrastare Curumi con il direttore di gara che assegna il rigore per un fallo di mani non chiarissimo che Loshi trasforma. Al 22' della ripresa arriva il pari. Su una punizione dalla sinistra la difesa di casa si fa sorprendere lasciando tutto solo Manno che insacca di piatto. Al 26' il Ponzano completa il sorpasso con il colpo di testa di Gallina su rinvio impreciso di Agostini. La Condor prova a reagire con l'orgoglio ma non riesce mai a rendersi pericolosa.