TRV Promozione, colpo esterno della Fontanelle: battuta 2-0 la Julia Sagittaria

JULIA SAGITTARIA – FONTANELLE 0 – 2

GOL: st 9’ Furlan, st 37’ Belfatmi.

JULIA SAGITTARIA: Biasin, Lena (st 37’ Buttò), Laino (st 16’ Gerolin), Prampolini (st 41’ Scantimburgo), Sartori, M. Flaborea, Morassut (st 25’ A. Flaborea), Basso, Ferri (st 32’ Germati), Roma, M. Turchetto. All. Giro.

FONTANELLE: Zonta, Santi, Santarossa, Kryeziu (st 41’ Stradiotto), Dall’Armellina, Pol, Pinarello, Basei, Fogliano (st 12’ F. De Martin), Furlan, Ostolani (st 16’ Belfatmi). All. C. Turchetto.

ARBITRO: Pistolato di Mestre

NOTE: ammoniti M. Flaborea, Prampolini e Pinarello

CONCORDIA SAGITTARIA. Il Fontanelle fa l'impresa, battendo 2-0 i vicecampioni in carica della Julia Sagittaria con una partita accorta nella quale ha avuto il merito di sfruttare al meglio tutto quanto prodotto nell’arco del match. Nel primo tempo i concordiesi non sono dispiaciuti, ne hanno mantenuto saldamente le redini, sfiorando il vantaggio in almeno tre occasioni. Nella ripresa, al 9’, i trevigiani hanno fatto pendere l’ago della bilancia grazie ad un eurogol di Furlan, il quale dal vertice destro dell’area ha tolto le ragnatele dall’incrocio dei pali opposto. La Julia non è riuscita più a trovare spazi. Solamente al 27′, Sartori ha calciato alto da posizione oltremodo favorevole, ma per il resto l’estremo ospite non ha dovuto compiere particolari interventi. Il Fontanelle, invece, chiude definitivamente la pratica al 37’, quando Belfatmi, dalla corta distanza, deposita alle spalle di Biasin sugli sviluppi di un cross proveniente dalla sinistra.