TRV Promozione, pareggio per il Caerano a Favaro

Dopo l'1-1 nel match del primo pomeriggio tra Julia Sagittaria e Audace, medesimo risultato per il Caerano nella seconda semifinale del Trofeo Regione di Promozione. I biancorossi hanno infatti pareggiato sul campo del Favaro, lasciando così completamente aperto il discorso qualificazione.

A partire forte ieri sera è stata la compagine trevigiana, vicina al gol con una rovesciata di Geronazzo al 6'. La rete arriva due minuti dopo quando Raduano spinge in rete una punizione di Cavarzan. Il Favaro reagisce: al 32' Siega subisce fallo in area da Scandiuzzi, è calcio di rigore. Batte lo stesso Siega ma calcia sul fondo. Poco male perchè i biancoverdi al 38' trovano in pareggio con una gran botta dalla distanza calciata da Giusti. Nel secondo tempo l'occasione migliore è per il Favaro: al 3' Siega colpisce il sette direttamente su calcio di punizione. In ogni caso il risultato non cambia, finisce così 1-1 e la qualificazione alla finale si decidera il 29 a Caerano.